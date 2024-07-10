Италия10 июля 2024, 18:04 | Обновлено 10 июля 2024, 18:20
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Интер собирается подписать экс-защитника Милана
Рикардо Родригес недавно стал свободным агентом
10 июля 2024, 18:04 | Обновлено 10 июля 2024, 18:20
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Миланский «Интер» в ближайшее время намерен подписать защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, Родригес подпишет с «Интером» контракт на один год. Необходимость подписания еще одного защитника возникла у «Интера» после того, как тяжелую травму получил Тейджон Бьюкенен.
Родригес перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с «Торино» истек в конце июня. Ранее 31-летний швейцарец также выступал в Италии в составе «Милана».
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