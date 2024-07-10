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Италия
10 июля 2024, 18:04 | Обновлено 10 июля 2024, 18:20
261
0

Интер собирается подписать экс-защитника Милана

Рикардо Родригес недавно стал свободным агентом

10 июля 2024, 18:04 | Обновлено 10 июля 2024, 18:20
261
0
Интер собирается подписать экс-защитника Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Родригес

Миланский «Интер» в ближайшее время намерен подписать защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Родригес подпишет с «Интером» контракт на один год. Необходимость подписания еще одного защитника возникла у «Интера» после того, как тяжелую травму получил Тейджон Бьюкенен.

Родригес перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с «Торино» истек в конце июня. Ранее 31-летний швейцарец также выступал в Италии в составе «Милана».

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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