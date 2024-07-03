Перелом лодыжки. Интер потерял латераля на 4-5 месяцев

Фланговый полузащитник миланского «Интера» Тейджон Бьюкенен получил перелом лодыжки на тренировке сборной Канады. В ближайшее время 25-летнего футболиста ожидает операция. По прогнозам врачей, он пропустит 4-5 месяцев.

Травма Бьюкенена поставила «Интер» перед необходимостью искать ему замену, По информации итальянских СМИ, свои услуги миланскому клубу уже предложили Маркос Алонсо и Левен Курзава. Также не исключено возвращение в «Интер» Ивана Перишича.

Бьюкенен перешел в «Интер» в январе текущего года, во второй половине сезона 2023/2024 провел 10 матчей и забил 1 гол в Серии А.