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Италия
03 июля 2024, 13:24 | Обновлено 03 июля 2024, 13:25
459
0

Перелом лодыжки. Интер потерял латераля на 4-5 месяцев

Тейджон Бьюкенен получил травму в расположении сборной Канады

03 июля 2024, 13:24 | Обновлено 03 июля 2024, 13:25
459
0
Перелом лодыжки. Интер потерял латераля на 4-5 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейджон Бьюкенен

Фланговый полузащитник миланского «Интера» Тейджон Бьюкенен получил перелом лодыжки на тренировке сборной Канады. В ближайшее время 25-летнего футболиста ожидает операция. По прогнозам врачей, он пропустит 4-5 месяцев.

Травма Бьюкенена поставила «Интер» перед необходимостью искать ему замену, По информации итальянских СМИ, свои услуги миланскому клубу уже предложили Маркос Алонсо и Левен Курзава. Также не исключено возвращение в «Интер» Ивана Перишича.

Бьюкенен перешел в «Интер» в январе текущего года, во второй половине сезона 2023/2024 провел 10 матчей и забил 1 гол в Серии А.

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Интер Милан травма сборная Канады по футболу Левен Кюрзава Маркос Алонсо
Олег Дидух Источник: Tuttosport
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