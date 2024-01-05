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  4. Первый канадец в Серии А. Интер подписал латераля Брюгге
Италия
05 января 2024, 19:45 |
219
0

Первый канадец в Серии А. Интер подписал латераля Брюгге

Тейджон Бьюкенен продолжит карьеру в Италии

05 января 2024, 19:45 |
219
0
Первый канадец в Серии А. Интер подписал латераля Брюгге
ФК Интер. Тейджон Бьюкенен

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании правого латераля «Брюгге» Тейджона Бьюкенена. Контракт с 24-летнем канадцем рассчитан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро плюс бонусы.

В составе «Интера» Бьюкенен будет выступать под 17-м номером.

Бьюкенен стал первым канадцем в истории не только «Интера», но и всей итальянской Серии А. 24-летний латераль понадобился «Интеру» после того, как на три месяца из-за операции выбыл Хуан Куадрадо.

В нынешнем сезоне на счету Бьюкенена 3 гола и 4 ассиста в 20 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.

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Источник ФК Интер Милан
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