Первый канадец в Серии А. Интер подписал латераля Брюгге

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании правого латераля «Брюгге» Тейджона Бьюкенена. Контракт с 24-летнем канадцем рассчитан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро плюс бонусы.

В составе «Интера» Бьюкенен будет выступать под 17-м номером.

Бьюкенен стал первым канадцем в истории не только «Интера», но и всей итальянской Серии А. 24-летний латераль понадобился «Интеру» после того, как на три месяца из-за операции выбыл Хуан Куадрадо.

В нынешнем сезоне на счету Бьюкенена 3 гола и 4 ассиста в 20 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.