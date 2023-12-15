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Италия
15 декабря 2023, 22:26 | Обновлено 15 декабря 2023, 22:27
293
0

Интер на три месяца потерял защитника

Хуану Куадрадо понадобится операция

15 декабря 2023, 22:26 | Обновлено 15 декабря 2023, 22:27
293
0
Интер на три месяца потерял защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

Защитник «Интера» Хуан Куадрадо в ближайшее время перенесет операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По прогнозам врачей, Куадрадо пропустит как минимум три месяца и вернется в игру не раньше марта 2024 года.

Ранее 35-летний колумбиец пропустил из-за воспаления ахиллового сухожилия два месяца. Несмотря на то, что в конце ноября Куадрадо вернулся в игру, полностью избавиться от проблемы не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Куадрадо 2 ассиста в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах. Он перешел в миланский клуб минувшим летом на правах свободного агента из «Ювентуса».

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Хуан Куадрадо Интер Милан травма операция
Источник Фабрицио Романо
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