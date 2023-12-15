Интер на три месяца потерял защитника

Защитник «Интера» Хуан Куадрадо в ближайшее время перенесет операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По прогнозам врачей, Куадрадо пропустит как минимум три месяца и вернется в игру не раньше марта 2024 года.

Ранее 35-летний колумбиец пропустил из-за воспаления ахиллового сухожилия два месяца. Несмотря на то, что в конце ноября Куадрадо вернулся в игру, полностью избавиться от проблемы не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Куадрадо 2 ассиста в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах. Он перешел в миланский клуб минувшим летом на правах свободного агента из «Ювентуса».