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  4. Завацкая одержала волевую победу над 4-й сеяной в Бостаде
WTA
10 июля 2024, 17:38 |
234
1

Завацкая одержала волевую победу над 4-й сеяной в Бостаде

Катарина вышла в 1/4 финала на турнире WTA 125

10 июля 2024, 17:38 |
234
1
Завацкая одержала волевую победу над 4-й сеяной в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) пробилась в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

Во втором раунде украинка с камбэком переиграла словачку Анну Каролину Шмидлову (№74 WTA).

Бостад. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 5:7, 6:2, 6:3

Отметим, что матч приостанавливали из-за дождя.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Завацкая сыграет с американкой Луизой Чирико (№226 WTA).

В первом круге Катарина оказалась сильнее Юлии Стародубцевой.

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WTA Бостад Катарина Завацкая Анна Каролина Шмидлова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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