Завацкая одержала волевую победу над 4-й сеяной в Бостаде
Катарина вышла в 1/4 финала на турнире WTA 125
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) пробилась в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).
Во втором раунде украинка с камбэком переиграла словачку Анну Каролину Шмидлову (№74 WTA).
Бостад. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 5:7, 6:2, 6:3
Отметим, что матч приостанавливали из-за дождя.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Завацкая сыграет с американкой Луизой Чирико (№226 WTA).
В первом круге Катарина оказалась сильнее Юлии Стародубцевой.
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