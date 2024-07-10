Стала известна судьба Дешама в сборной Франции после вылета от Испании

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции до лета 2026 года, когда истекает срок его контракта. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Напомним, вчера сборная Франции покинула Евро-2024, проиграв в полуфинале Испании со счетом 1:2. По ходу турнира команду критиковали за невыразительную игру в атаке.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под руководством 55-летнего специалиста французы выиграли чемпионат мира 2018 года, а также доходили до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.