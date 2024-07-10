Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна судьба Дешама в сборной Франции после вылета от Испании
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 17:26 |
2261
0

Стала известна судьба Дешама в сборной Франции после вылета от Испании

Тренер останется на своем посту до 2026 года

10 июля 2024, 17:26 |
2261
0
Стала известна судьба Дешама в сборной Франции после вылета от Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции до лета 2026 года, когда истекает срок его контракта. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Напомним, вчера сборная Франции покинула Евро-2024, проиграв в полуфинале Испании со счетом 1:2. По ходу турнира команду критиковали за невыразительную игру в атаке.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под руководством 55-летнего специалиста французы выиграли чемпионат мира 2018 года, а также доходили до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.

По теме:
УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
Хесус Навас установил рекорд чемпионатов мира и Европы
Рональд КУМАН: «Понадобится идеальная игра, чтобы победить Англию»
Дидье Дешам сборная Франции по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: L'Equipe
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате
Футбол | 10 июля 2024, 17:33 0
Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате
Проблемы Черноморца: у клуба остаются солидные долги по зарплате

Летом команда потеряла тренера и многих игроков

Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Бокс | 10 июля 2024, 01:48 0
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа

Александра считает, что Даниэлю еще далеко до уровня ЭйДжея

Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин
Теннис | 09.07.2024, 19:41
Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин
Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин
УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
Футбол | 10.07.2024, 12:08
УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.07.2024, 00:59
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
09.07.2024, 10:47 5
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
СК Днепр минус один
СК Днепр минус один
09.07.2024, 15:29 103
Футбол
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне
09.07.2024, 16:06 1
Теннис
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
09.07.2024, 16:24 3
Другие виды
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
09.07.2024, 20:00 11
Футбол
Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона
Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 22:22
Теннис
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем