Стала известна судьба Дешама в сборной Франции после вылета от Испании
Тренер останется на своем посту до 2026 года
Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции до лета 2026 года, когда истекает срок его контракта. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Напомним, вчера сборная Франции покинула Евро-2024, проиграв в полуфинале Испании со счетом 1:2. По ходу турнира команду критиковали за невыразительную игру в атаке.
Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под руководством 55-летнего специалиста французы выиграли чемпионат мира 2018 года, а также доходили до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.
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