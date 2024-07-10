Хесус Навас установил рекорд чемпионатов мира и Европы

Вчера Хесус Навас вышел в основе сборной Испании на матч полуфинала Евро-2024 против Франции (победа 2:1).

Это позволило ему установить рекорд. В возрасте 38 лет и 231 дня Навас стал самым возрастным полевым игроком, который выходил на поле в полуфинале крупного турнира – чемпионата Европы или мира.

Отметим, что Навас – единственный игрок в нынешнем составе сборной Испании, кто принимал участие в победных для «Фурии рохи» ЧМ-2010 и Евро-2012.

Также вчера Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.