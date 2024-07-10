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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 13:34 |
488
0

Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории Euro

Ворота сборной Франции испанский вундеркинд поразил за 4 дня до своего 17-летия

10 июля 2024, 13:34 |
488
0
Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота Франции он поразил за 4 дня до своего 17-летия.

Прежнее достижение, установленное швейцарцем Йоханом Фонлантеном на ЧЕ-2004, причем также в поединке с французами, испанский вундеркинд превзошел на 1 год 145 дней, а рекордный показатель для стадии плей-офф португальца Ренату Санчеша – на 1 год 317 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

16 лет 362 дня

Ламин ЯМАЛ

Испания

09.07.2024

Франция

2:1

18 лет 141 день

Йохан ФОНЛАНТЕН

Швейцария

21.06.2004

Франция

1:3

18 лет 237 дней

Уэйн РУНИ

Англия

17.06.2004

Швейцария

3:0

18 лет 317 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

30.06.2016

Польша

1:1, п.5:3

19 лет 108 дней

Драган СТОЙКОВИЧ

Югославия

19.06.1984

Франция

2:3

19 лет 114 дней

АРДА Гюлер

Турция

18.06.2024

Грузия

3:1

19 лет 128 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

12.06.2004

Греция

1:2

19 лет 183 дня

Ференц БЕНЕ

Венгрия

20.06.1964

Дания

3:1

19 лет 238 дней

Кристиан КИВУ

Румыния

20.06.2000

Англия

3:2

19 лет 353 дня

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Нидерланды

18.06.1996

Англия

4:1

* на день первого гола.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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