Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории Euro

Вингер сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота Франции он поразил за 4 дня до своего 17-летия.

Прежнее достижение, установленное швейцарцем Йоханом Фонлантеном на ЧЕ-2004, причем также в поединке с французами, испанский вундеркинд превзошел на 1 год 145 дней, а рекордный показатель для стадии плей-офф португальца Ренату Санчеша – на 1 год 317 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 16 лет 362 дня Ламин ЯМАЛ Испания 09.07.2024 Франция 2:1 18 лет 141 день Йохан ФОНЛАНТЕН Швейцария 21.06.2004 Франция 1:3 18 лет 237 дней Уэйн РУНИ Англия 17.06.2004 Швейцария 3:0 18 лет 317 дней РЕНАТУ САНЧЕШ Португалия 30.06.2016 Польша 1:1, п.5:3 19 лет 108 дней Драган СТОЙКОВИЧ Югославия 19.06.1984 Франция 2:3 19 лет 114 дней АРДА Гюлер Турция 18.06.2024 Грузия 3:1 19 лет 128 дней КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 12.06.2004 Греция 1:2 19 лет 183 дня Ференц БЕНЕ Венгрия 20.06.1964 Дания 3:1 19 лет 238 дней Кристиан КИВУ Румыния 20.06.2000 Англия 3:2 19 лет 353 дня Патрик КЛЮЙВЕРТ Нидерланды 18.06.1996 Англия 4:1

* на день первого гола.