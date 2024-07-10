Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории Euro
Ворота сборной Франции испанский вундеркинд поразил за 4 дня до своего 17-летия
Вингер сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота Франции он поразил за 4 дня до своего 17-летия.
Прежнее достижение, установленное швейцарцем Йоханом Фонлантеном на ЧЕ-2004, причем также в поединке с французами, испанский вундеркинд превзошел на 1 год 145 дней, а рекордный показатель для стадии плей-офф португальца Ренату Санчеша – на 1 год 317 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 362 дня
|
Ламин ЯМАЛ
|
Испания
|
09.07.2024
|
Франция
|
2:1
|
18 лет 141 день
|
Йохан ФОНЛАНТЕН
|
Швейцария
|
21.06.2004
|
Франция
|
1:3
|
18 лет 237 дней
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
17.06.2004
|
Швейцария
|
3:0
|
18 лет 317 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
30.06.2016
|
Польша
|
1:1, п.5:3
|
19 лет 108 дней
|
Драган СТОЙКОВИЧ
|
Югославия
|
19.06.1984
|
Франция
|
2:3
|
19 лет 114 дней
|
АРДА Гюлер
|
Турция
|
18.06.2024
|
Грузия
|
3:1
|
19 лет 128 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
12.06.2004
|
Греция
|
1:2
|
19 лет 183 дня
|
Ференц БЕНЕ
|
Венгрия
|
20.06.1964
|
Дания
|
3:1
|
19 лет 238 дней
|
Кристиан КИВУ
|
Румыния
|
20.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
19 лет 353 дня
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
18.06.1996
|
Англия
|
4:1
* на день первого гола.
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