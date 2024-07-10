Довбик больше не является целью номер один для топ-клуба. Известна причина 

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Главным претендентом на Довбика назывался мадридский «Атлетико», однако мадридцы до сих пор не могут договориться с «Жироной» о сумме трансфера. «Матрасники» переключились на другого нападающего – Рандаля Коло Муани из «ПСЖ», по информации El Gol Digital, трансфер француза обойдется мадридцам в 45 миллионов евро.

Отмечается, что «Жирона» может также пойти на уступки и в итоге снизить цену, чтобы договориться с «Атлетико», ведь на рынке сейчас нет много претендентов на трансфер Довбика после его игры на Евро-2024.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.