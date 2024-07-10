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  4. Довбик больше не является целью номер один для топ-клуба. Известна причина 
Испания
10 июля 2024, 18:44 |
503
1

Довбик больше не является целью номер один для топ-клуба. Известна причина 

«Атлетико» переключился на Рандаля Коло Муани

10 июля 2024, 18:44 |
503
1
Довбик больше не является целью номер один для топ-клуба. Известна причина 
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Главным претендентом на Довбика назывался мадридский «Атлетико», однако мадридцы до сих пор не могут договориться с «Жироной» о сумме трансфера. «Матрасники» переключились на другого нападающего – Рандаля Коло Муани из «ПСЖ», по информации El Gol Digital, трансфер француза обойдется мадридцам в 45 миллионов евро.

Отмечается, что «Жирона» может также пойти на уступки и в итоге снизить цену, чтобы договориться с «Атлетико», ведь на рынке сейчас нет много претендентов на трансфер Довбика после его игры на Евро-2024.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Рандаль Коло Муани Артем Довбик трансферы Жирона Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги ПСЖ трансферы Лиги 1
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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samird
Тобто пріоритет змістився на 25-річного лавочника з другорядної ліги (а Ліга 1 явно поступається Ла Лізі), який забив 6 голів за сезон і коштує на 5 мільйонів дорожче?  Цікавенна історія
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