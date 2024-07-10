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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 15:26 | Обновлено 10 июля 2024, 15:27
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0

Рональд КУМАН: «Понадобится идеальная игра, чтобы победить Англию»

Тренер сборной Нидерландов – о матче против Англии

10 июля 2024, 15:26 | Обновлено 10 июля 2024, 15:27
120
0
Рональд КУМАН: «Понадобится идеальная игра, чтобы победить Англию»
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2024 против Англии (10 июля, 22:00):

«Мы знаем, что между этими двумя командами нет большой разницы, по моему мнению, шансы 50 на 50, но нам понадобится идеальная игра, чтобы победить. Мы знаем, что они имеют много индивидуальных качеств, но обе команды действительно сильны, и это будет хорошая борьба.

Англии пришлось играть дополнительное время в последней игре против Швейцарии, поэтому, возможно, это может иметь значение на последних стадиях матча. Мы остро атакуем, мы сконцентрированы и с нетерпением ждем хороший матч против них».

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Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия
Олег Дидух Источник: Beinsports.com
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