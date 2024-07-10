Рональд КУМАН: «Понадобится идеальная игра, чтобы победить Англию»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2024 против Англии (10 июля, 22:00):

«Мы знаем, что между этими двумя командами нет большой разницы, по моему мнению, шансы 50 на 50, но нам понадобится идеальная игра, чтобы победить. Мы знаем, что они имеют много индивидуальных качеств, но обе команды действительно сильны, и это будет хорошая борьба.

Англии пришлось играть дополнительное время в последней игре против Швейцарии, поэтому, возможно, это может иметь значение на последних стадиях матча. Мы остро атакуем, мы сконцентрированы и с нетерпением ждем хороший матч против них».