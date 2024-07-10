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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 15:14 | Обновлено 10 июля 2024, 15:22
225
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя молодыми игроками

Присяжнюк и Пирожок останутся в клубе

10 июля 2024, 15:14 | Обновлено 10 июля 2024, 15:22
225
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя молодыми игроками
ФК Черноморец. Артем Присяжнюк

Одесский «Черноморец» официально сообщил о продлении контрактов с двумя 18-летними игроками команды. Речь идет о голкипере Данииле Пирожке и полузащитнике Артеме Присяжнюке.

Точные сроки новых контрактов с Присяжнюком и Пирожком не называются, сообщается только о том, что соглашения долгосрочные.

Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за «Черноморец» во всех турнирах, Пирожок не выходил на поле ни разу.

Напомним, вчера новым главным тренером «Черноморца» был назначен Александр Бабич.

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Черноморец Одесса продление контракта Артем Присяжнюк
Олег Дидух Источник: ФК Черноморец
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