ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя молодыми игроками

Одесский «Черноморец» официально сообщил о продлении контрактов с двумя 18-летними игроками команды. Речь идет о голкипере Данииле Пирожке и полузащитнике Артеме Присяжнюке.

Точные сроки новых контрактов с Присяжнюком и Пирожком не называются, сообщается только о том, что соглашения долгосрочные.

Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за «Черноморец» во всех турнирах, Пирожок не выходил на поле ни разу.

Напомним, вчера новым главным тренером «Черноморца» был назначен Александр Бабич.