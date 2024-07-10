Украина. Премьер лига10 июля 2024, 15:14 | Обновлено 10 июля 2024, 15:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя молодыми игроками
Присяжнюк и Пирожок останутся в клубе
10 июля 2024, 15:14 | Обновлено 10 июля 2024, 15:22
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Одесский «Черноморец» официально сообщил о продлении контрактов с двумя 18-летними игроками команды. Речь идет о голкипере Данииле Пирожке и полузащитнике Артеме Присяжнюке.
Точные сроки новых контрактов с Присяжнюком и Пирожком не называются, сообщается только о том, что соглашения долгосрочные.
Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за «Черноморец» во всех турнирах, Пирожок не выходил на поле ни разу.
Напомним, вчера новым главным тренером «Черноморца» был назначен Александр Бабич.
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