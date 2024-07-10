Владимир КОВАЛЮК: «В финале Испания встретится с Нидерландами»

Бывший игрок «Динамо», «Шахтера», «Волыни» Владимир Ковалюк в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о вчерашнем полуфинальном матче Евро-2024 в Германии между футболистами Испании и Франции и сделал прогноз на второй полуфинал, в котором сегодня померяются силами сборные Нидерландов и Англии:

«Уверен, противостояние испанцев и французов понравилось поклонникам футбола. Поначалу сложилось впечатление, что опытный рулевой «синих» Дешам сумеет переиграть тактически испанцев, взяв на вооружение схему 4-3-3 с быстрым и креативным Дембеле в старте. Думаю, это было сделано для того, чтобы мобильным нападающим было проще выходить из-под высокого прессинга испанцев. Когда же французы вышли вперед в дебюте, то учитывая их умение обороняться, уже они становились фаворитами. Но другого мнения был Ямал. Он стал автором феноменального удара. Нельзя сказать, что этот вундеркинд станет открытием Евро-2024, ведь он уже один из лидеров прославленной «Барселоны», но то, что будет претендовать на звание лучшего игрока чемпионата - факт.

Основу сборной Испании составляют молодые футболисты, которых не пугают титулы соперников. Наоборот, это только придает им сил продемонстрировать свои лучшие качества и победить. Плюс доверие тренера. Вот эта заточенность на атаку, поиск кратчайших путей к воротам и выбила из колеи французов, не успевавших за перемещениями соперника, прибавившего в интенсивности.

Во втором полуфинале я отдаю предпочтение сборной Нидерландов в поединке с англичанами, которые сейчас демонстрируют какой-то консервативный стиль. За британцами наблюдать скучно, их действия предсказуемы, хотя среди них хватает креативных исполнителей, такое впечатление, что они стали заложниками игровой философии своего рулевого Гарета Саутгейта. Очень многое будет зависеть от того сумеют ли подопечные Рональда Кумана нейтрализовать лидеров англичан Кейна и Беллингема».

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на вылет сборной от Испании на Евро-2024.