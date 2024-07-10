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  4. Макрон отреагировал на вылет сборной Франции от Испании на Евро-2024
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 10:45 | Обновлено 10 июля 2024, 11:02
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0

Макрон отреагировал на вылет сборной Франции от Испании на Евро-2024

Президент Франции поблагодарил футболистов за выступление на ЧЕ

10 июля 2024, 10:45 | Обновлено 10 июля 2024, 11:02
801
0
Макрон отреагировал на вылет сборной Франции от Испании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

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Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выступление французской команды на чемпионате Европы 2024.

«Они вывели нас в 1/2 финала Евро-2024 и заставили дрожать до последней секунды. Спасибо, «синие». Поздравляем наших испанских друзей с выходом в финал», – сказал Макрон.

Испания 14 июля в финале Евро-2024 сыграет с победителем пары Англия – Нидерланды.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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