Украина. Премьер лига10 июля 2024, 13:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего
20-летнего Пайшао арендовали на 1 год с правом выкупа
10 июля 2024, 13:57 |
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Житомирское «Полесье» подписало бразильского нападающего Пайшао.
Сообщается, что 20-летнего футболиста арендовали на 1 год с правом выкупа.
Последним клубом, за который играл Пайшао, был «Васко да Гама». Там он провел 17 матчей, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Во время годичной аренды игрок выступал за местную «Америку».
Ранее нападающий «Полесья» Денис Ндукве на правах свободного агента перешел в «Ворсклу».
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