ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего

Житомирское «Полесье» подписало бразильского нападающего Пайшао.

Сообщается, что 20-летнего футболиста арендовали на 1 год с правом выкупа.

Последним клубом, за который играл Пайшао, был «Васко да Гама». Там он провел 17 матчей, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Во время годичной аренды игрок выступал за местную «Америку».

Ранее нападающий «Полесья» Денис Ндукве на правах свободного агента перешел в «Ворсклу».