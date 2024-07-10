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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 13:57 |
570
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего

20-летнего Пайшао арендовали на 1 год с правом выкупа

10 июля 2024, 13:57 |
570
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего
ФК Полесье. Пайшао

Житомирское «Полесье» подписало бразильского нападающего Пайшао.

Сообщается, что 20-летнего футболиста арендовали на 1 год с правом выкупа.

Последним клубом, за который играл Пайшао, был «Васко да Гама». Там он провел 17 матчей, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Во время годичной аренды игрок выступал за местную «Америку».

Ранее нападающий «Полесья» Денис Ндукве на правах свободного агента перешел в «Ворсклу».

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Владимир Клепач Источник: ФК Полесье
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