Украина. Премьер лига09 июля 2024, 19:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве перешёл в Ворсклу
Последним клубом игрока было житомирское «Полесье»
09 июля 2024, 19:42 |
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Полтавская «Ворскла» заявила о подписании нового игрока.
Им стал нападающий Денис Ндукве стал игроком Ворсклы. Игрок перешёл на правах свободного агента. Контракт с 24-летним футболистом подписан на три года. Последним клубом Ндукве было «Полесье».
В прошлом сезоне нападающий первую половину сезона отыграл за «Звягель», а позже перешёл в житомирский клуб. Всего в прошлом сезоне игрок сыграл 30 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста.
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