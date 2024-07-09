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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве перешёл в Ворсклу
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 19:42 |
182
0

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве перешёл в Ворсклу

Последним клубом игрока было житомирское «Полесье»

09 июля 2024, 19:42 |
182
0
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве перешёл в Ворсклу
ФК Ворскла. Денис Ндукве

Полтавская «Ворскла» заявила о подписании нового игрока.

Им стал нападающий Денис Ндукве стал игроком Ворсклы. Игрок перешёл на правах свободного агента. Контракт с 24-летним футболистом подписан на три года. Последним клубом Ндукве было «Полесье».

В прошлом сезоне нападающий первую половину сезона отыграл за «Звягель», а позже перешёл в житомирский клуб. Всего в прошлом сезоне игрок сыграл 30 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста.

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трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Ворскла Полтава свободный агент Денис Ндукве
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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