ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве перешёл в Ворсклу

Полтавская «Ворскла» заявила о подписании нового игрока.



Им стал нападающий Денис Ндукве стал игроком Ворсклы. Игрок перешёл на правах свободного агента. Контракт с 24-летним футболистом подписан на три года. Последним клубом Ндукве было «Полесье».



В прошлом сезоне нападающий первую половину сезона отыграл за «Звягель», а позже перешёл в житомирский клуб. Всего в прошлом сезоне игрок сыграл 30 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста.