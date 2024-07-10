ВИДЕО. Год назад Ямал забил гол-близнец Франции на Евро U-17

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

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Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Испанский вундеркинд Ламин Ямал сравнял счет на 20-й минуте, записав на свой счет первый гол на взрослом Евро. Интересно, что фантастически удар 16-летнего футболиста напомнил многим его гол на Евро-2023 U-17 в ворота сверстников из Франции. Тогда испанцы забили первыми в полуфинале, но французы ответили тремя голами и прошли в финал, где по пенальти уступили немцам.

GOLAZOOOOO! Lamine Yamal who else. Wow pic.twitter.com/lPreFtKKGk — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) May 30, 2023

ГОЛ! 1:1 Ямал, 20 мин.