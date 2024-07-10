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  4. В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 12:55 |
1791
28

В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо

В УАФ опровергли слухи о таком предложении

10 июля 2024, 12:55 |
1791
28
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не обращалась к вингеру «Шахтера» Педриньо с предложением стать натурализованным игроком сборной Украины.

Ранее об этом сообщала Trivela, но в УАФ опровергли информацию бразильского источника.

По данным Trivela, Педриньо в будущем мог стать футболистом сборной Украины.

Отметим, что Педриньо не имеет на своем счету матчей за национальную сборную Бразилии. На его счету 14 поединков и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U-23.

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натурализация Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Украинская ассоциация футбола
Владимир Клепач Источник: Трибуна
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Комментарии 28
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Pavel_i_CO
Не довго дауни з лугандонії раділи. Вашим нєграм тут не раді...як і вам
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+4
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FunnyCat_____
можно кстати чтобы кто то Бондаря натурализовал, Кюрасао там, или Коморские острова? 
а то в шахтере я ему желаю 20 лет  карьеры с постоянным стартом, но в сборной, защитник который боится и уклоняется от мяча -  это нонсенс 
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+3
FunnyCat_____
прощупали реакцию и поняли что не прокатит пока что
кто в здравом уме может поверить, что лавочник середняка чемпионата Бразилии может усилить сборную Украины?
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+3
Burevestnik
та шо це тут так багато хто розхвилювався. 
УАФовці натуралізацією ще не займаються, 
бо ще не все поділили між собою хто де буде хапати... 
скоріш за все ШД цим першим розпочне продвигати, 
бо легіонерів дох.. (майже півтора десятка), 
а грати в основі - не більше 7 іносранців.
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+2
Pavel_i_CO
Акотсос, розчохляй акаунт "Александр"... Лупи тройнічками. Дуплєти - це вже вчорашній день 
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+1
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NoMad
I добре. Лайно лохмєтова в збiрнiй непотрiбне
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0
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Xvalenok03
Вот этот источник более надежен. И информации этой больше веришь.
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0
serhiy
УАФ проводили випробування на міцність, подивится яка реакція буде в людей) .Мабуть,не пройшло.
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0
Xvalenok03
Давно не было ажиотажа. Спорт.юа решило его организовать.
Придумала новость для поднятия своего рейтинга и мусорам на радость.
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-2
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AK.228
Ну и хорошо…. Своих хватает 
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-2
OtsoCity
Обісраний гнилий pavel.co, може ти знаєш, як там твоя коханка puma, то він був по вуха в лайні у ночі, дуже переживаємо за нього 
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-3
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OtsoCity
Хвойда обісрана під нікнеймом рavel.co, може ти відповіси на питання, чому щур fanny ніколи не був на матчах лайна суркисів (динамо), там чого він так злякався Alexandra та не приїхав на зустріч з ним, fanny боягуз чи інвалід?
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-3
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