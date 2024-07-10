В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не обращалась к вингеру «Шахтера» Педриньо с предложением стать натурализованным игроком сборной Украины.

Ранее об этом сообщала Trivela, но в УАФ опровергли информацию бразильского источника.

По данным Trivela, Педриньо в будущем мог стать футболистом сборной Украины.

Отметим, что Педриньо не имеет на своем счету матчей за национальную сборную Бразилии. На его счету 14 поединков и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U-23.