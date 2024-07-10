Украина. Премьер лига10 июля 2024, 12:55 |
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28
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
В УАФ опровергли слухи о таком предложении
10 июля 2024, 12:55 |
1791
28
Украинская ассоциация футбола (УАФ) не обращалась к вингеру «Шахтера» Педриньо с предложением стать натурализованным игроком сборной Украины.
Ранее об этом сообщала Trivela, но в УАФ опровергли информацию бразильского источника.
По данным Trivela, Педриньо в будущем мог стать футболистом сборной Украины.
Отметим, что Педриньо не имеет на своем счету матчей за национальную сборную Бразилии. На его счету 14 поединков и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U-23.
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а то в шахтере я ему желаю 20 лет карьеры с постоянным стартом, но в сборной, защитник который боится и уклоняется от мяча - это нонсенс
кто в здравом уме может поверить, что лавочник середняка чемпионата Бразилии может усилить сборную Украины?
УАФовці натуралізацією ще не займаються,
бо ще не все поділили між собою хто де буде хапати...
скоріш за все ШД цим першим розпочне продвигати,
бо легіонерів дох.. (майже півтора десятка),
а грати в основі - не більше 7 іносранців.
Придумала новость для поднятия своего рейтинга и мусорам на радость.