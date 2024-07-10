Бюджетный трансфер. Названа сумма, которую Карпаты заплатили за Адамюка

Сегодня «Карпаты» официально объявили о подписании 32-летнего правого защитника «Днепра-1» Владимира Адамюка, способного также сыграть в центре обороны.

Несмотря на то, что стороны сделки предпочли не разглашать ее подробности, благодаря порталу Transfermarkt удалось узнать детали.

За Адамюка «Карпаты» заплатили днепровскому клубу компенсацию в сумме 100 тысяч евро. Это в 3,5 раза меньше, чем «Днепр-1» отдал за защитника «Львову» в начале 2020 года.

Transfermarkt

Всего за «Днепр-1» Адамюк сыграл 103 официальных матча, в которых отличился 9 голами и 9 результативными передачами.