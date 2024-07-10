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  4. Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Рыбакиной на Уимблдоне
Уимблдон
10 июля 2024, 12:36 |
840
0

Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Рыбакиной на Уимблдоне

Элина попытается заставить соперницу чувствовать себя неудобно

10 июля 2024, 12:36 |
840
0
Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Рыбакиной на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала на Уимблдоне против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая занимает четвертую строчку мирового рейтинга.

- Вам предстоит матч против Елены Рыбакиной. Как бы вы описали ее манеру игры на траве и каково это – выходить играть против нее?
- Она очень сильно бьет по мячу. Я думаю, что это ни для кого не сюрприз. Совершенно очевидно, что у нее мощная подача. Она старается мгновенно отвечать сильными ударами с задней линии. Это то, чего я буду ожидать и попытаюсь заставить ее чувствовать себя неудобно. Я думаю, что она не сильно меняет свой стиль от покрытия к покрытию, – сказала Элина.

Встреча начнется в 15:30 по Киеву.

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Элина Свитолина Елена Рыбакина Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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