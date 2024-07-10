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  4. Переход воспитанника топ-клуба АПЛ в Динамо сорвался. Что случилось?
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 12:39 |
284
0

Переход воспитанника топ-клуба АПЛ в Динамо сорвался. Что случилось?

Лукаш Бейгер не захотел переходить в «Динамо» из-за ракетного удара по Киеву

10 июля 2024, 12:39 |
284
0
Переход воспитанника топ-клуба АПЛ в Динамо сорвался. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Бейгер

Киевский клуб «Динамо» вел переговоры по трансферу 22-летнего центрбека «Шленска» Лукаша Бейгера. Однако трансфер сорвался.

По информации Месһукі, киевский клуб предлагал центрбеку выгодные финансовые условия, однако сам футболист решил не переезжать в Украину. Окончательно на его решение повлиял ракетный удар рашистов 8 июля, когда была атакована детская больница «Охматдет». Отмечается, что Бейгер может продолжить карьеру в португальском чемпионате.

В минувшем сезоне Бейгер сыграл 32 матча в польской Экстракласе за «Шленск», отличившись 1 забитым мячом.

Бейгер является воспитанником «Леха» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 по 2021 годы центрбек пребывал в английском клубе, сыграв 22 матча за «Манчестер Юнайтед» U-18 и 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» U-21.

Ранее стало известно, что киевский футбольный клуб «Динамо» подпишет двух игроков «Днепра-1» – Даниила Хана и Дениса Жданова.

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Дмитро Олійник Источник: Meczyki
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