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Уимблдон
10 июля 2024, 12:24 |
337
1

Паолини дебютирует в топ-5 рейтинга WTA

Жасмин станет третьей итальянкой, которой покорялось это достижение

10 июля 2024, 12:24 |
337
1
Паолини дебютирует в топ-5 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Во вторник итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№7 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира, обыграв американку Эмму Наварро (№17 WTA) – 6:2, 6:1.

Благодаря этой победе 28-летняя итальянка обеспечила себе дебют в топ-5 по итогам травяного мейджора. Паолини может стать четвертой, если выиграет турнир, а Елена Рыбакина уступит в четвертьфинале Элине Свитолиной.

Отметим, что Паолини станет всего третьей итальянкой, вошедшей в топ-5 после Франчески Скьявоне и Сары Эррани.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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