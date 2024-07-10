Уимблдон10 июля 2024, 12:24 |
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Паолини дебютирует в топ-5 рейтинга WTA
Жасмин станет третьей итальянкой, которой покорялось это достижение
10 июля 2024, 12:24 |
337
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Во вторник итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№7 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира, обыграв американку Эмму Наварро (№17 WTA) – 6:2, 6:1.
Благодаря этой победе 28-летняя итальянка обеспечила себе дебют в топ-5 по итогам травяного мейджора. Паолини может стать четвертой, если выиграет турнир, а Елена Рыбакина уступит в четвертьфинале Элине Свитолиной.
Отметим, что Паолини станет всего третьей итальянкой, вошедшей в топ-5 после Франчески Скьявоне и Сары Эррани.
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