Стал известен еще один соперник Динамо на летнем сборе в Австрии

Стал известен еще один соперник динамовцев на летнем сборе в Австрии. Им стал южноафриканский футбольный клуб из города Претория – «Мамелоди Сандаунз».

Эта команда – обладатель наибольшего количества чемпионских званий (14) с момента образования местной Премьер-лиги в 1996 году и является действующим чемпионом страны.

Поединок состоится в среду, 17 июля, начало в 18.00 по киевскому времени.

Отметим, что 10 июля соперником столичной команды будет клуб 2-й немецкой Бундеслиги «Падерборн». Начало матча в 18:00 по Киеву.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед первым летним спаррингом