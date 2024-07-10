Стал известен еще один соперник Динамо на летнем сборе в Австрии
Киевляне сыграют с южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз»
Стал известен еще один соперник динамовцев на летнем сборе в Австрии. Им стал южноафриканский футбольный клуб из города Претория – «Мамелоди Сандаунз».
Эта команда – обладатель наибольшего количества чемпионских званий (14) с момента образования местной Премьер-лиги в 1996 году и является действующим чемпионом страны.
Поединок состоится в среду, 17 июля, начало в 18.00 по киевскому времени.
Отметим, что 10 июля соперником столичной команды будет клуб 2-й немецкой Бундеслиги «Падерборн». Начало матча в 18:00 по Киеву.
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед первым летним спаррингом
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