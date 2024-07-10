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  4. Стал известен еще один соперник Динамо на летнем сборе в Австрии
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 12:04 |
395
0

Стал известен еще один соперник Динамо на летнем сборе в Австрии

Киевляне сыграют с южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз»

10 июля 2024, 12:04 |
395
0
Стал известен еще один соперник Динамо на летнем сборе в Австрии
ФК Динамо Киев

Стал известен еще один соперник динамовцев на летнем сборе в Австрии. Им стал южноафриканский футбольный клуб из города Претория – «Мамелоди Сандаунз».

Эта команда – обладатель наибольшего количества чемпионских званий (14) с момента образования местной Премьер-лиги в 1996 году и является действующим чемпионом страны.

Поединок состоится в среду, 17 июля, начало в 18.00 по киевскому времени.

Отметим, что 10 июля соперником столичной команды будет клуб 2-й немецкой Бундеслиги «Падерборн». Начало матча в 18:00 по Киеву.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед первым летним спаррингом

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Мамелоди Сандаунз Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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