ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед первым летним спаррингом

Во второй рабочий день тренировочного сбора киевского «Динамо» в Австрии команда провела две тренировки в австрийском Хохфильцене.

Во вторник в Тироле установилась жаркая погода. Поэтому динамовцы проводят тренировки утром, когда еще не так жарко, а также вечером, когда температура воздуха уже понемногу спадает. Динамовский брендированный автобус, на котором команда в течение сезона ездит на выездные матчи, и на котором передвигается и во время австрийского сбора, доставил игроков на первое занятие около десяти. К слову, тренируются киевляне уже новыми мячами, которыми будут играть в новом сезоне все команды украинской Премьер-Лиги.

Во время утреннего занятия игроки, кроме игровых упражнений с мячом, выполняли тяжелую беговую работу. А разминка включала в себя в том числе упражнение, которое часто практикуют бегуны-спринтеры – бег с дополнительной нагрузкой. В конце же занятия игроки, выстроившись вдоль поля, выполнили несколько спринтов.

Длительная часть занятия была посвящена отработке взаимодействий при выходе из-под прессинга и перехода из обороны в атаку.

Зато вечерняя сессия, к радости игроков, не была отягощена беговыми упражнениями. Динамовцы работали над качеством передач, разделившись на четыре группы в разных частях поля, выполняли четыре различных упражнения и менялись по кругу.

Далее был мини-турнир четырех команд с необычными правилами – каждая команда должна была обороняться и атаковать на двое маленьких ворот, причем перед тем, как забить мяч, надо было выполнить несколько условий.

Также динамовцы работали над комбинациями в завершающей фазе атак и их завершением. Напомним, уже в среду «бело-синие» проведут свой первый спарринг на австрийском сборе. Соперником столичной команды будет клуб 2-й немецкой Бундеслиги «Падерборн».