ВИДЕО. Слова Дешама после матча Испания – Франция на Евро-2024

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

Французы открыли счет первыми, но испанцы еще до середины первого тайма отыгрались и удержали преимущество.

В финале Испания сыграет против победителя пары Нидерланды – Англия. Решающий матч Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды в матче с Испанией.