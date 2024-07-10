Чемпионат Европы10 июля 2024, 10:59 | Обновлено 10 июля 2024, 11:00
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ВИДЕО. Слова Дешама после матча Испания – Франция на Евро-2024
Главный тренер трехцветных – о вылете из турнира
10 июля 2024, 10:59 | Обновлено 10 июля 2024, 11:00
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Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).
Французы открыли счет первыми, но испанцы еще до середины первого тайма отыгрались и удержали преимущество.
В финале Испания сыграет против победителя пары Нидерланды – Англия. Решающий матч Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды в матче с Испанией.
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