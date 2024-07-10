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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 10:59 | Обновлено 10 июля 2024, 11:00
466
0

ВИДЕО. Слова Дешама после матча Испания – Франция на Евро-2024

Главный тренер трехцветных – о вылете из турнира

10 июля 2024, 10:59 | Обновлено 10 июля 2024, 11:00
466
0
ВИДЕО. Слова Дешама после матча Испания – Франция на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

Французы открыли счет первыми, но испанцы еще до середины первого тайма отыгрались и удержали преимущество.

В финале Испания сыграет против победителя пары Нидерланды – Англия. Решающий матч Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды в матче с Испанией.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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