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Испания
10 июля 2024, 11:26 | Обновлено 10 июля 2024, 11:31
2285
1

Мичел не взял Довбика и Цыганкова на предсезонный сбор. Известна причина

Украинцам дали отдохнуть после Евро-2024

10 июля 2024, 11:26 | Обновлено 10 июля 2024, 11:31
2285
1
Мичел не взял Довбика и Цыганкова на предсезонный сбор. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Сегодня, 10 июля, каталонский футбольный клуб «Жирона» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

По информации официального сайта «Жироны», предсезонный сбор с командой не начали украинские звезды каталонского клуба – Виктор Цыганков и Артем Довбик. Главный тренер жиронцев Мичел дал возможность отдохнуть тем футболистам, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка 2024, они присоединятся к клубу позже.

Первый товарищеский матч «Жирона» сыграет 17 июля против испанского клуба «Олот». Соперниками каталонцев на летних сборах также будут «Монпелье», «Эспаньол», «Тулуза», «Наполи» и «Борнмут».

Ранее УЕФА принял решение о допуске «Жироны» в еврокубки.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу учебно-тренировочные сборы Эспаньол
Дмитро Олійник Источник: ФК Жирона
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Комментарии 1
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maxim7777nikonov
они устали)))  цыганков один не полный матч, а Довбик столбом простоял все игры
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