Мичел не взял Довбика и Цыганкова на предсезонный сбор. Известна причина

Сегодня, 10 июля, каталонский футбольный клуб «Жирона» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

По информации официального сайта «Жироны», предсезонный сбор с командой не начали украинские звезды каталонского клуба – Виктор Цыганков и Артем Довбик. Главный тренер жиронцев Мичел дал возможность отдохнуть тем футболистам, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка 2024, они присоединятся к клубу позже.

Первый товарищеский матч «Жирона» сыграет 17 июля против испанского клуба «Олот». Соперниками каталонцев на летних сборах также будут «Монпелье», «Эспаньол», «Тулуза», «Наполи» и «Борнмут».

Ранее УЕФА принял решение о допуске «Жироны» в еврокубки.