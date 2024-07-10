Мичел не взял Довбика и Цыганкова на предсезонный сбор. Известна причина
Украинцам дали отдохнуть после Евро-2024
Сегодня, 10 июля, каталонский футбольный клуб «Жирона» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
По информации официального сайта «Жироны», предсезонный сбор с командой не начали украинские звезды каталонского клуба – Виктор Цыганков и Артем Довбик. Главный тренер жиронцев Мичел дал возможность отдохнуть тем футболистам, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка 2024, они присоединятся к клубу позже.
Первый товарищеский матч «Жирона» сыграет 17 июля против испанского клуба «Олот». Соперниками каталонцев на летних сборах также будут «Монпелье», «Эспаньол», «Тулуза», «Наполи» и «Борнмут».
Ранее УЕФА принял решение о допуске «Жироны» в еврокубки.
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