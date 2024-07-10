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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 10:45 | Обновлено 10 июля 2024, 11:01
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0

Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины

Молодой футболист проявил себя в спарринге с житомирянами

10 июля 2024, 10:45 | Обновлено 10 июля 2024, 11:01
730
0
Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины
ФК Полесье. Даниил Чечер

10 июля ровенская команда проведет очередной спарринг – с «Полесьем».

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Вересе» находился 19-летний стоппер Даниил Чечер – сын экс-игрока национальной сборной Украины. Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан и в ближайшее время подпишет контракт.

Кстати, в прошлом сезоне Даниил выступал именно за «Полесье».

По имеющимся данным, в расположении «Вереса» должны появиться еще три потенциальных новичка, один из них – из молодежного состава киевского «Динамо».

Ранее мы сообщали, что ровенский «Верес» официально объявил о том, что клуб покинул опытный полузащитник Александр Кучеренко.

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трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Верес Ровно инсайд Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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