Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины
Молодой футболист проявил себя в спарринге с житомирянами
10 июля ровенская команда проведет очередной спарринг – с «Полесьем».
Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Вересе» находился 19-летний стоппер Даниил Чечер – сын экс-игрока национальной сборной Украины. Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан и в ближайшее время подпишет контракт.
Кстати, в прошлом сезоне Даниил выступал именно за «Полесье».
По имеющимся данным, в расположении «Вереса» должны появиться еще три потенциальных новичка, один из них – из молодежного состава киевского «Динамо».
Ранее мы сообщали, что ровенский «Верес» официально объявил о том, что клуб покинул опытный полузащитник Александр Кучеренко.
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