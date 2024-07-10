Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины

10 июля ровенская команда проведет очередной спарринг – с «Полесьем».

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Вересе» находился 19-летний стоппер Даниил Чечер – сын экс-игрока национальной сборной Украины. Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан и в ближайшее время подпишет контракт.

Кстати, в прошлом сезоне Даниил выступал именно за «Полесье».

По имеющимся данным, в расположении «Вереса» должны появиться еще три потенциальных новичка, один из них – из молодежного состава киевского «Динамо».

Ранее мы сообщали, что ровенский «Верес» официально объявил о том, что клуб покинул опытный полузащитник Александр Кучеренко.