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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 10:10 | Обновлено 08 июля 2024, 10:58
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным полузащитником

Александр Кучеренко покинул ровенский клуб

08 июля 2024, 10:10 | Обновлено 08 июля 2024, 10:58
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным полузащитником
НК Верес. Александр Кучеренко

Ровенский «Верес» официально объявил об уходе опытного полузащитника Александра Кучеренко.

Срок действия контракта 32-летнего футболиста с народным клубом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Напомним, Александр Кучеренко присоединился к составу «красно-черных» летом 2023 года. В сезоне 2023/2024 он провел за «Верес» 27 матчей (24 игры в УПЛ, 2 переходных матча и 1 кубковая игра), но не сумел отличиться результативными действиями.

На прошлой неделе «Верес» подписал первого в истории клуба грузина.

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