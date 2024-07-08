ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным полузащитником
Александр Кучеренко покинул ровенский клуб
Ровенский «Верес» официально объявил об уходе опытного полузащитника Александра Кучеренко.
Срок действия контракта 32-летнего футболиста с народным клубом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.
Напомним, Александр Кучеренко присоединился к составу «красно-черных» летом 2023 года. В сезоне 2023/2024 он провел за «Верес» 27 матчей (24 игры в УПЛ, 2 переходных матча и 1 кубковая игра), но не сумел отличиться результативными действиями.
На прошлой неделе «Верес» подписал первого в истории клуба грузина.
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