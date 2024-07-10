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  4. Ямал назвал желаемый подарок на ДР, который он отметит перед финалом Евро
Испания
10 июля 2024, 10:11 | Обновлено 10 июля 2024, 10:44
604
0

Ямал назвал желаемый подарок на ДР, который он отметит перед финалом Евро

Испанский тинейджер грезит трофеем

10 июля 2024, 10:11 | Обновлено 10 июля 2024, 10:44
604
0
Ямал назвал желаемый подарок на ДР, который он отметит перед финалом Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер сборной Испании Ламин Ямал дал оценку игре 1/2 финала чемпионата Европы 2024 с командой Франции (2:1), в которой он отметился голом, а также сделал признание о желаемом подарке на день рождения, который он отметит в преддверии финального поединка 13 июля.

«Очень доволен своим голом и нашей победой. Сейчас не время думать о будущем. Я просто счастлив и горжусь выходом в финал. Я бы хотел получить кубок в качестве подарка на день рождения», – рассказал Ямал.

Ранее сообщалось, что сборная Испании достигла финала Евро-2024 с уникальным достижением в истории.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу Испания - Франция Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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