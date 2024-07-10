Лидер рейтинга ATP прокомментировал неожиданное поражение на Уимблдоне

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прокомментировал поражение в матче 1/4 финала на Уимблдоне против пятого сеяного Даниила Медведева – 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6.

– С какими физическими проблемами вы столкнулись? Вас тошнило?

– Утром я уже чувствовал себя не лучшим образом. У меня были некоторые проблемы, а потом еще и усталость. Было тяжело. Нечего отнимать у Даниила. Я думаю, он играл очень умно, в хороший теннис. Вот и все. Я ушел с корта. На самом деле я не хотел уходить. Физио сказал мне, что лучше повременить, потому что он наблюдал за мной, и было видно, что я не в форме для игры. Мне было тяжело физически. Это был нелегкий момент. Я старался бороться с тем, что у меня было сегодня. Вот и все.

– Вам было плохо, когда вы уходили с корта?

– Да, я чувствовал себя не очень хорошо. Меня не тошнило. Но я взял паузу, потому что у меня сильно кружилась голова. Вне корта мне было, наверное, сложнее всего. Когда я вернулся, я старался изо всех сил. Очевидно, что я разочарован третьим сетом. У меня была пара сет-пойнтов, но я не смог их использовать. В четвертом сете я немного поднял свой уровень. В пятом у меня была одна плохая подача, которая и решила исход матча, – сказал Синнер.