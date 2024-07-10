Аргентина10 июля 2024, 09:51 | Обновлено 10 июля 2024, 10:45
690
1
Месси на Копа Америка 2024 отметил голеадорский юбилей
Аргентинец забил первый гол на турнире
10 июля 2024, 09:51 | Обновлено 10 июля 2024, 10:45
690
1
В ночь на 10 июня в США состоялся полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.
Аргентинцы с голами Хулиана Альвареса и Лионеля Месси добились победы со счетом 2:0 и вышли в финал континентального турнира.
37-летний Месси отметился голом на 10 крупном международном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006, который принимала Германия. Всего Лионель забил за это время 27 голов.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2024, 10:47 4
Лондонский клуб не исключает продажи украинца
Футбол | 10 июля 2024, 08:27 0
Украинская команда обыграла «Олимпию» Эльблонг со счетом 2:1
Футбол | 09.07.2024, 20:00
Теннис | 10.07.2024, 06:30
Другие виды | 09.07.2024, 16:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Хулиан пожалуй лучший 12-й игрок в Мировом футболе, как в баскетболах дают лучшего 6-ого, но в той игре они еще могут эмвипи сезона (турниров) стать. Эмейзингейм.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2024, 13:51 3
08.07.2024, 14:30 4
08.07.2024, 18:01 2
08.07.2024, 12:45
08.07.2024, 11:31 29
Другие виды
08.07.2024, 17:23 4
08.07.2024, 14:33 16