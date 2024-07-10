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  4. Месси на Копа Америка 2024 отметил голеадорский юбилей
Аргентина
10 июля 2024, 09:51 | Обновлено 10 июля 2024, 10:45
690
1

Месси на Копа Америка 2024 отметил голеадорский юбилей

Аргентинец забил первый гол на турнире

10 июля 2024, 09:51 | Обновлено 10 июля 2024, 10:45
690
1
Месси на Копа Америка 2024 отметил голеадорский юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 10 июня в США состоялся полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Аргентинцы с голами Хулиана Альвареса и Лионеля Месси добились победы со счетом 2:0 и вышли в финал континентального турнира.

37-летний Месси отметился голом на 10 крупном международном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006, который принимала Германия. Всего Лионель забил за это время 27 голов.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров.

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сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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T-800
Хулиан пожалуй лучший 12-й игрок в Мировом футболе, как в баскетболах дают лучшего 6-ого, но в той игре они еще могут эмвипи сезона (турниров) стать. Эмейзингейм.
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