Месси на Копа Америка 2024 отметил голеадорский юбилей

В ночь на 10 июня в США состоялся полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Аргентинцы с голами Хулиана Альвареса и Лионеля Месси добились победы со счетом 2:0 и вышли в финал континентального турнира.

37-летний Месси отметился голом на 10 крупном международном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006, который принимала Германия. Всего Лионель забил за это время 27 голов.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров.