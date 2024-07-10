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Ордабасы
10.07.2024 18:00 - : -
Петрокуб
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Лига чемпионов
10 июля 2024, 09:02 | Обновлено 10 июля 2024, 09:03
69
0

Ордабасы – Петрокуб. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

10 июля 2024, 09:02 | Обновлено 10 июля 2024, 09:03
69
0
Ордабасы – Петрокуб. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля на «Хаджимукан Мунайтпасов» пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Ордабасы встретится с Петрокубом. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ордабасы

Команда по праву считается одной из старейших в Казахстане - она была основана сразу после Второй Мировой войны (впрочем, последнее объединение пары команд-предшественниц произошло только в 2000-м). Но помимо всплеска 2011-2012 годов, с кубком и Суперубком, и вспомнить толком было нечего. Новый, уже явно более заметный подъем начался уже в нынешнем десятилетии. В позапрошлом году выиграли кубок, а в 2023-м получилось опередить на пять очков Астану и оформить дебютное чемпионство. И, кстати, и сейчас достаточно уверенно лидируют в национальной Премьер-Лиге. Отметим также, что 7 раз стартуя в квалификации еврокубков, казахи только дважды смогли выбить хотя бы первого своего соперника. Правда, год назад дали достойный бой Легии, с которой сыграли вничью 2:2 дома и уступили 2:3 в Варшаве.

Ставки на матч Ордабасы – Петрокуб

Петрокуб

Клуб во многом напоминает своего первого соперника по лигочемпионовской квалификации. Он тоже был долгое время крепким середняком без каких-либо серьезных достижений. Разве что в 2020-м бело-черные смогли взять кубок Молдовы, что долго оставался их единственным трофеем. Прорыв случился в прошлом сезоне. Именно команда из Хынчешты смогла прервать доминирование Шерифа. Причем фаворит из Тирасполя уверенно выиграл первый раунд чемпионата. Но в чемпионской группе осы теряли очки в каждом втором поединке, тогда как неожиданный конкурент смог выиграть семь поединков, еще трижды сыграв вничью. На кураже еще и кубок получилось выиграть, оформив золотой дубль. Теперь будет старт в Лиге чемпионов. В 2022-м, в Лиге конференций, они прошли Флориану с Лячи, только потом уступив Фехервару. Но прошлым летом было 0:5 в двух матчах с Маккаби Тель-Авив.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок.

Прогноз

GGBET верит в принимающую сторону. Казахи имеют игровой тонус, а гости неопытны и будут преодолевать непростую дорогу на восток. Хозяева обязаны выиграть (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Ордабасы
10 июля 2024 -
18:00
Петрокуб
Победа Ордабасы 1.60 Сделать ставку
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Ордабасы Петрокуб Хынчешты Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Артем Беседин Игорь Пластун Евгений Макаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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