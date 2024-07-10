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Флора
10.07.2024 19:00 - : -
Целе
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Лига чемпионов
10 июля 2024, 08:52 | Обновлено 10 июля 2024, 08:53
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Флора Таллинн – Целе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

10 июля 2024, 08:52 | Обновлено 10 июля 2024, 08:53
51
0
Флора Таллинн – Целе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля на «А. Ле Кок Арена» пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Флора встретится с Целье. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Флора

Команда достаточно часто борется за статус лучшей в родной Эстонии. И в последнее время достаточно даже в основном успешно. Прошлогодний чемпионский титул стал не только юбилейным, пятнадцатым, но и четвертым за пять последних розыгрышей. Сейчас, правда, уже очевидно, что лидерство перейдет к Левадии, что оторвалась на более чем десяток очков. Кстати, с ней играли недавно - и уступили, пусть и минимально, 0:1, пропустив на выезде единственный мяч в середине второго тайма после удара Яковлева. Так что обладатель трофея сложит свои полномочия, и ему остается бороться с Нымме Калью за вторую позицию. Попытаются прибалты и повторить успех 2021-го года, когда смогли добраться до группового этапа Лиги конференций. Потом, правда, всем уступали - СИКу в позапрошлом году, Ракуву с Фарулом летом 2023-го.

Ставки на матч Флора – Целье

Целье

Клуб вернул себе чемпионский титул в прошлом сезоне - до этого они были лучшими в Словении только однажды, четырьмя годами ранее. А кубок покорялся только однажды, в 2005-м. Несмотря на громкое прозвище - графья, коллектив не часто и не особенно успешно выступает на международной арене. Пожалуй, предыдущий старт был для них наиболее успешным. В Лиге конференций словенцы преодолели два раунда квалификации, выбив Виторию Гимараэш с Неман Гродно, после чего была ничья с Маккаби, но в Тель-Авиве противник тогда устроил разгром с итоговым счетом 1:4. Сейчас будет хотя и тоже крайне опытный, но все-таки менее статусный оппонент, что показывает не лучшую форму.

Статистика личных встреч

До этого команды друг с другом не играли.

Прогноз

GGBET считает, что гости уверенно выиграют уже в Эстонии. Но все-таки в последних турах хозяева поля на внутренней арене прибавили, так что ставим на то, что принимающая сторона сможет добиться победы при форе +1 забитый мяч (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Флора
10 июля 2024 -
19:00
Целе
Фора Флоры (+1) 1.90 Сделать ставку
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Флора Таллинн Целе Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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