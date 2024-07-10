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Аргентина
10 июля 2024, 08:32 | Обновлено 10 июля 2024, 08:33
548
0

Аргентина достигла финала на третьем кряду крупном турнире

Месси и Ко сразятся за главный трофей Кубка Америки 2024

10 июля 2024, 08:32 | Обновлено 10 июля 2024, 08:33
548
0
Аргентина достигла финала на третьем кряду крупном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 10 июня в США состоялся полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

Обыграв команду Канады, сборная Аргентины вышла в финал на третьем подряд крупном международном турнире. В 2021 году она выиграла Кубок Америки, а в 2022-м взяла трофей на чемпионате мира.

Как известно, в финале текущего Кубка Америки аргентинцы сыграют или с Уругваем, или с Колумбией.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси, забив один гол канадцам, вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров.

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сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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