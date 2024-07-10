ФОТО. Украинка Сагдиева снова выиграла парный титул, третий за месяц
Напарницей Аниты в парном разряде была американа Малайка Раполу
Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском городе Лейквуд (Калифорния).
Напарницей Аниты в парном разряде была американская теннисистка Малайка Раполу.
В финальном матче украинка с напарницей обыграли тандем Каролин Ансари (США) / Габриэлла Бродфут (ЮАР) – со счетом 6:4, 2:6, [10:8].
Для Аниты Сагдиевой это третий парный титул ITF за последний месяц.
ITF W15. Лейквуд (Калифорния, США). Парный разряд. Хард
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля
Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее