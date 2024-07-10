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  4. ФОТО. Украинка Сагдиева снова выиграла парный титул, третий за месяц
ITF
10 июля 2024, 05:42 | Обновлено 10 июля 2024, 05:59
143
0

ФОТО. Украинка Сагдиева снова выиграла парный титул, третий за месяц

Напарницей Аниты в парном разряде была американа Малайка Раполу

10 июля 2024, 05:42 | Обновлено 10 июля 2024, 05:59
143
0
ФОТО. Украинка Сагдиева снова выиграла парный титул, третий за месяц
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Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском городе Лейквуд (Калифорния).

Напарницей Аниты в парном разряде была американская теннисистка Малайка Раполу.

В финальном матче украинка с напарницей обыграли тандем Каролин Ансари (США) / Габриэлла Бродфут (ЮАР) – со счетом 6:4, 2:6, [10:8].

Для Аниты Сагдиевой это третий парный титул ITF за последний месяц.

ITF W15. Лейквуд (Калифорния, США). Парный разряд. Хард

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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