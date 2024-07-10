ФОТО. Украинка Сагдиева снова выиграла парный титул, третий за месяц

Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском городе Лейквуд (Калифорния).

Напарницей Аниты в парном разряде была американская теннисистка Малайка Раполу.

В финальном матче украинка с напарницей обыграли тандем Каролин Ансари (США) / Габриэлла Бродфут (ЮАР) – со счетом 6:4, 2:6, [10:8].

Для Аниты Сагдиевой это третий парный титул ITF за последний месяц.

ITF W15. Лейквуд (Калифорния, США). Парный разряд. Хард