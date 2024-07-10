Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 03:45 | Обновлено 10 июля 2024, 04:38
61
0

ВИДЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники

«Горняки» приступил к недельному рабочему циклу расширенным составом

10 июля 2024, 03:45 | Обновлено 10 июля 2024, 04:38
61
0
ВИДЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники
ФК Шахтер

9 июля «Шахтер» приступил к недельному рабочему циклу и провел тренировку расширенным составом.

К общей группе присоединились украинские сборники и прибывшие в лагерь донецкой команды накануне бразильский полузащитник Педриньо, а также хорватский новичок клуба Бартол Франьич.

Собрав игроков вместе перед вечерним занятием, главный тренер оранжево-черных Марино Пушич произнес речь, в которой, среди прочего, очертил планы на ближайшую неделю. Сессия стартовала с активации в тренажерном зале и продолжилась на футбольном поле, где команду ждали разминка, квадраты и серия игровых упражнений с разнообразными задачами.

В среду, 10 июля, у горняков будет предыдущее утреннее занятие. А 11 июля в третьем контрольном матче межсезонье «Шахтер» встретится с сербским клубом «Бачка Топола». Спарринг начнется в 17:30 по киевскому времени.

ВИЛЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники

По теме:
ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на сборах в Австрии
На просмотре. Нигерийский легионер Динамо сыграл в спарринге за Зарю
ЛНЗ в спарринге обыграл Оболонь, забив два мяча в конце игры
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Марино Пушич ТСЦ Бачка-Топола Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Бартол Франьич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Футбол | 09 июля 2024, 16:50 26
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции

В сезоне 2024/25 Украину будут представлять 5 команд

Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Футбол | 09 июля 2024, 23:57 107
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене

Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее

Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Другие виды | 09.07.2024, 16:24
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024
Футбол | 10.07.2024, 02:11
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Футбол | 09.07.2024, 06:01
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
08.07.2024, 14:30 4
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
09.07.2024, 09:51 23
Футбол
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
08.07.2024, 12:45
Бокс
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
08.07.2024, 07:37
Бокс
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 2
Футбол
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
08.07.2024, 14:11 5
Война
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 00:20
Теннис
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
08.07.2024, 08:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем