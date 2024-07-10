ВИДЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники

9 июля «Шахтер» приступил к недельному рабочему циклу и провел тренировку расширенным составом.

К общей группе присоединились украинские сборники и прибывшие в лагерь донецкой команды накануне бразильский полузащитник Педриньо, а также хорватский новичок клуба Бартол Франьич.

Собрав игроков вместе перед вечерним занятием, главный тренер оранжево-черных Марино Пушич произнес речь, в которой, среди прочего, очертил планы на ближайшую неделю. Сессия стартовала с активации в тренажерном зале и продолжилась на футбольном поле, где команду ждали разминка, квадраты и серия игровых упражнений с разнообразными задачами.

В среду, 10 июля, у горняков будет предыдущее утреннее занятие. А 11 июля в третьем контрольном матче межсезонье «Шахтер» встретится с сербским клубом «Бачка Топола». Спарринг начнется в 17:30 по киевскому времени.

ВИЛЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники