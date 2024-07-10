Кубок Америки10 июля 2024, 02:35 | Обновлено 10 июля 2024, 02:47
47
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Месси и Ди Мария – в основе. Названы стартовые составы Аргентины и Канады
10 июля в 03:00 в Ист-Рузерфорде пройдет полуфинал Копа Америка
10 июля 2024, 02:35 | Обновлено 10 июля 2024, 02:47
47
0
10 июля в 03:00 на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Рузерфорде (штат Нью-Джерси, США) пройдет полуфинал Копа Америка 2024.
Сборная Аргентины встретится со сборной Канады в матче за выход в финал Копа.
Победитель матча сыграет в финале с Уругваем или Колумбией.
Названы стартовые составы Аргентины и Канады
Звездные аргентинские футболисты Лионель Месси и Анхель Ди Мария выйдут в основе.
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