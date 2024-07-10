Месси и Ди Мария – в основе. Названы стартовые составы Аргентины и Канады

10 июля в 03:00 на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Рузерфорде (штат Нью-Джерси, США) пройдет полуфинал Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины встретится со сборной Канады в матче за выход в финал Копа.

Победитель матча сыграет в финале с Уругваем или Колумбией.

Названы стартовые составы Аргентины и Канады

Звездные аргентинские футболисты Лионель Месси и Анхель Ди Мария выйдут в основе.