Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

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Защитник сборной Испании Начо Фернандес прокомментировал игру так:

«Мы понимали, что в составе сборной Франции играют первоклассные футболисты. Но мы понимали и то, что мы так же хороши.

Когда мы стали проигрывать и думали о том, что же делать, на первый план вышел самый молодой парень в нашей команде и забил фантастический гол.

Если говорить о гениях, то, думаю, и у нас есть такой. Гол Ламина – это нечто! Тем более, для парня 16 лет.

Мы счастливы, но это контролируемые эмоции. Мы выполнили только половину задачи – еще ничего не выиграно. Сейчас понимаем, что устали. Время отдохнуть, отпраздновать эту победу. И увидимся в Берлине».