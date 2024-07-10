Чемпионат Европы10 июля 2024, 03:59 | Обновлено 10 июля 2024, 04:16
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САЛИБА: «Разочарованы, могли сыграть лучше. Забили, а затем пропустили два»
Защитник сборной Франции прокомментировал игру с командой Испании
10 июля 2024, 03:59 | Обновлено 10 июля 2024, 04:16
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Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).
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Защитник сборной Франции Вильям Салиба прокомментировал игру так:
«Мы разочарованы, поскольку могли сыграть лучше. Забили первыми, но затем пропустили дважды.
Честно говоря, соперник был лучше, и это надо признать. Непросто, но уж как есть. Мы отдали все силы, чтобы отыграться, но этого не случилось».
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