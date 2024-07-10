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  4. САЛИБА: «Разочарованы, могли сыграть лучше. Забили, а затем пропустили два»
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 03:59 | Обновлено 10 июля 2024, 04:16
77
0

САЛИБА: «Разочарованы, могли сыграть лучше. Забили, а затем пропустили два»

Защитник сборной Франции прокомментировал игру с командой Испании

10 июля 2024, 03:59 | Обновлено 10 июля 2024, 04:16
77
0
САЛИБА: «Разочарованы, могли сыграть лучше. Забили, а затем пропустили два»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба (слева)

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Франции Вильям Салиба прокомментировал игру так:

«Мы разочарованы, поскольку могли сыграть лучше. Забили первыми, но затем пропустили дважды.

Честно говоря, соперник был лучше, и это надо признать. Непросто, но уж как есть. Мы отдали все силы, чтобы отыграться, но этого не случилось».

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сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Франция Вильям Салиба
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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