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  4. Ламин ЯМАЛ: «Я как раз целился в верхний угол, и мяч влетел именно туда»
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 03:15 | Обновлено 10 июля 2024, 03:33
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Ламин ЯМАЛ: «Я как раз целился в верхний угол, и мяч влетел именно туда»

Нападающий сборной Испании прокомментировал победу и свой забитый гол:

10 июля 2024, 03:15 | Обновлено 10 июля 2024, 03:33
10
0
Ламин ЯМАЛ: «Я как раз целился в верхний угол, и мяч влетел именно туда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал победу и свой забитый гол:

«Я в восторге, что мы сыграем в финале. Но все самое важное еще впереди. Сегодня у нас были сложные моменты. Никто не ожидал, что пропустим так быстро.

Я как раз целился в верхний угол, и когда мяч влетел именно туда, то прилив радости был неописуемый. Я стараюсь не думать слишком много о происходящем. Хочу лишь наслаждаться своей игрой и помогать команде. Я приехал сюда, чтобы выиграть все матчи и отметить свое 17-летие здесь, в Германии, со всеми партнерами по команде.

Мечта становится реальностью. После финального свистка я понял, какое это счастье. В финале всегда играешь против лучших. Посмотрим, кто достанется нам в соперники».

ВИДЕО. Гол Ламина Ямала в ворота Франции

ФОТО. Гол Ламина Ямала в ворота Франции

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сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Франция Ламин Ямал
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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