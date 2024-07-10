ДЕШАМ: «Досадно, ведь Жиру мог триумфально завершить карьеру»

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение так:

«Нам удалось открыть счет, что было очень здорово. И все же Испания освоилась в игре лучше нас. Мы отыграли не слишком хорошо, не действовали настолько вертикально, как бы мне хотелось. Боролись до конца.

Надо быть спокойнее и попадать по воротам. Это то, чего нам не хватало. Тем не менее мы дошли до полуфинала и нашли возможность забить благодаря Коло Муани. Конечно же, было бы лучше, если бы мы действовали столь же эффективно, как и прежде.

Досадно, ведь Жиру мог триумфально завершить карьеру. Так было бы лучше. Хочу поблагодарить его за все, что он сделал. В нашей команде много молодых игроков, которые помогут нам в будущем».