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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 01:37 | Обновлено 10 июля 2024, 01:47
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На просмотре. Нигерийский легионер Динамо сыграл в спарринге за Зарю

Правый вингер Бенито может продолжить карьеру в луганском клубе

10 июля 2024, 01:37 | Обновлено 10 июля 2024, 01:47
60
0
На просмотре. Нигерийский легионер Динамо сыграл в спарринге за Зарю
ФК Динамо. Бенито

Нигерийский легионер Бенито, чей контракт принадлежит Динамо, сыграл в спарринге за «Зарю».

8 июля луганская Заря в товарищеском матче в Словении проиграла боснийскому клубу «Зриньски» (1:2).

Очевидно, 25-летний правый вингер находится на просмотре в луганском клубе.

Затем нигерийский футболист опубликовал stories, что он собирается отбыть в Швейцарию, не пояснив свою цель:

«Два дня отдыха после нескольких недель подготовки в Словении, направление – самолетом в Швейцарию».

В минувшем сезоне Бенито сыграл 18 матчей УПЛ за Динамо и забил 2 мяча.

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Бенито Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Зриньски Мостар контрольные матчи УПЛ просмотр игроков
Николай Степанюк Источник: Instagram
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