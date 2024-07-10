На просмотре. Нигерийский легионер Динамо сыграл в спарринге за Зарю

Нигерийский легионер Бенито, чей контракт принадлежит Динамо, сыграл в спарринге за «Зарю».

8 июля луганская Заря в товарищеском матче в Словении проиграла боснийскому клубу «Зриньски» (1:2).

Очевидно, 25-летний правый вингер находится на просмотре в луганском клубе.

Затем нигерийский футболист опубликовал stories, что он собирается отбыть в Швейцарию, не пояснив свою цель:

«Два дня отдыха после нескольких недель подготовки в Словении, направление – самолетом в Швейцарию».

В минувшем сезоне Бенито сыграл 18 матчей УПЛ за Динамо и забил 2 мяча.