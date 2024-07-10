МБАППЕ: «Испания была лучше. Я хотел стать чемпионом, но не получилось»

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче против Испании.



«Они сыграли лучше нас. Надо пересмотреть матч. Мы пропустили два быстрых гола, а во втором тайме у нас были возможности вернуться в игру, но мы не смогли. Играть без маски? Перед матчем мы приняли решение, мне надоела маска, я спросил у врача, можно ли без неё, и он сказал, что я могу делать, что хочу.

Турнир провален. Я хотел стать чемпионом Европы, но мы не стали. Это футбол. Нужно двигаться дальше. Год был длинным, я поеду в отпуск, чтобы отдохнуть, это пойдет мне на пользу. Проблемы физические или психологические? Нет, это всё. Не нужно усложнять футбол. Ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош, и мы едем домой, всё просто. Мне нужно хорошо отдохнуть. После этого я начну новую жизнь».



Вечером 9 июля Франция проиграла Испании со счётом 1:2 и вылетела с Евро-2024.