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  4. МБАППЕ: «Испания была лучше. Я хотел стать чемпионом, но не получилось»
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 02:09 |
172
0

МБАППЕ: «Испания была лучше. Я хотел стать чемпионом, но не получилось»

Капитан сборной Франции прокомментировал поражение в матче против Испании

10 июля 2024, 02:09 |
172
0
МБАППЕ: «Испания была лучше. Я хотел стать чемпионом, но не получилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче против Испании.

«Они сыграли лучше нас. Надо пересмотреть матч. Мы пропустили два быстрых гола, а во втором тайме у нас были возможности вернуться в игру, но мы не смогли. Играть без маски? Перед матчем мы приняли решение, мне надоела маска, я спросил у врача, можно ли без неё, и он сказал, что я могу делать, что хочу.

Турнир провален. Я хотел стать чемпионом Европы, но мы не стали. Это футбол. Нужно двигаться дальше. Год был длинным, я поеду в отпуск, чтобы отдохнуть, это пойдет мне на пользу. Проблемы физические или психологические? Нет, это всё. Не нужно усложнять футбол. Ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош, и мы едем домой, всё просто. Мне нужно хорошо отдохнуть. После этого я начну новую жизнь».

Вечером 9 июля Франция проиграла Испании со счётом 1:2 и вылетела с Евро-2024.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Франция
Алексей Тиньков Источник: RMC Sport
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