В немецком Мюнхене 9 июля проходил матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



Первый тайм проходил в очень активном темпе. Уже на 9-й минуте Коло Муани вывел французов вперёд. Однако долго Франция впереди не была. Уже на 21-й минуте Ламин Ямал сравнял счёт, а также установил очередной рекорд. Спустя ещё 4 минуты, благодаря голу Дани Ольмо Испания вышла вперёд. Второй тайм был интенсивным, но больше голов в матче забито не было.

Чемпионат Европы-2024. Полуфинал.

Испания – Франция - 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9.



ФОТО. Как Испания обыграла Францию ​​и вышла в полуфинал