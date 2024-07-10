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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 00:49 | Обновлено 10 июля 2024, 00:53
461
0

ФОТО. Как Испания обыграла Францию ​​и вышла в полуфинал

Испанцы обыграли оппонента со счётом 2:1

10 июля 2024, 00:49 | Обновлено 10 июля 2024, 00:53
461
0
ФОТО. Как Испания обыграла Францию ​​и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

В немецком Мюнхене 9 июля проходил матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Первый тайм проходил в очень активном темпе. Уже на 9-й минуте Коло Муани вывел французов вперёд. Однако долго Франция впереди не была. Уже на 21-й минуте Ламин Ямал сравнял счёт, а также установил очередной рекорд. Спустя ещё 4 минуты, благодаря голу Дани Ольмо Испания вышла вперёд. Второй тайм был интенсивным, но больше голов в матче забито не было.

Чемпионат Европы-2024. Полуфинал.

Испания – Франция - 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9.

ФОТО. Как Испания обыграла Францию ​​и вышла в полуфинал

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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