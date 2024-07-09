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  4. ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 23:43 | Обновлено 10 июля 2024, 00:05
374
2

ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа

Арендный договор будет действовать один сезон, предусмотрена опция выкупа

09 июля 2024, 23:43 | Обновлено 10 июля 2024, 00:05
374
2
ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа
Twitter. Александр Сирота

24-летний защитник «Динамо» Александр Сирота прилетел в Израиль для подписания контракта с израильской командой «Маккаби» Хайфа.

Арендный договор будет действовать один сезон, предусмотрена опция выкупа за 2,5 млн долларов.

Вскоре ожидается презентация футболиста в новой команде после прохождения медицинского осмотра.

Сирота в прошлом сезоне сыграл за Динамо 15 матчей УПЛ, 1 поединок Кубка Украины и 4 встречи Лиги конференций, без забитых голов.

Израильские СМИ считают, что Сирота вскоре получит гражданство Израиля, учитывая его происхождение.

ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа

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Динамо Киев трансферы Маккаби Хайфа аренда игрока трансферы УПЛ Александр Сирота
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitaly H
в Ізраілі зима зараз  ?   чи піздня осінь ?  чого він так тепло одягнувся ?
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Андрей⚒️
«И получит гражданство Израиля» получается, откажется от Украинского?
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