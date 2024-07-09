24-летний защитник «Динамо» Александр Сирота прилетел в Израиль для подписания контракта с израильской командой «Маккаби» Хайфа.

Арендный договор будет действовать один сезон, предусмотрена опция выкупа за 2,5 млн долларов.

Вскоре ожидается презентация футболиста в новой команде после прохождения медицинского осмотра.

Сирота в прошлом сезоне сыграл за Динамо 15 матчей УПЛ, 1 поединок Кубка Украины и 4 встречи Лиги конференций, без забитых голов.

Израильские СМИ считают, что Сирота вскоре получит гражданство Израиля, учитывая его происхождение.

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ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа