ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа
Арендный договор будет действовать один сезон, предусмотрена опция выкупа
24-летний защитник «Динамо» Александр Сирота прилетел в Израиль для подписания контракта с израильской командой «Маккаби» Хайфа.
Арендный договор будет действовать один сезон, предусмотрена опция выкупа за 2,5 млн долларов.
Вскоре ожидается презентация футболиста в новой команде после прохождения медицинского осмотра.
Сирота в прошлом сезоне сыграл за Динамо 15 матчей УПЛ, 1 поединок Кубка Украины и 4 встречи Лиги конференций, без забитых голов.
Израильские СМИ считают, что Сирота вскоре получит гражданство Израиля, учитывая его происхождение.
ФОТО. Сирота прилетел в Израиль на подписание контракта с Маккаби Хайфа
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