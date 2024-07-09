Стали известны детали аренды Сироты в Маккаби Хайфа

Как сообщалось ранее, «Маккаби» Хайфа близок к аренде у «Динамо» защитника Александра Сироты. По информации Sport.ua, стороны подпишут арендное соглашение на один год. «Маккаби» будет иметь первоочередное право выкупить контракт защитника. Обязательный выкуп будет возможен при условии проведения игроком 80 процентов матчей за сезон.

Аренда обойдется израильскому клубу в 500 тысяч евро. За полноценный трансфер нужно будет заплатить 2,5 миллиона евро. Таким образом, общая сумма трансфера может составить 3 миллиона евро.

В «Маккаби» Сирота будет зарабатывать 400 тысяч евро в сезон. В Киеве зарплата игрока составляла 300 тысяч евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Александр Сирота сыграл 20 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. С приходом Александра Шовковского игрок потерял место в составе «Динамо».

Напомним, что «Динамо» в летнее межсезонье подписало контракт с колумбийским центрбеком Брайаном Себасьосом.