Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 22:00 матч 1/2 финала Евро-2024 в Дортмунде
10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
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Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D (4 очка), одержав победу над Польшей (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и проиграв Австрии (2:3). В плей-офф Нидерланды обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1).
Команда Англии заняла первое место в группе C (5 баллов), выиграв у Сербии (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала Англия выиграла в овертайме у Словакии (2:1 д.в), а в четвертьфинале по пенальти прошла Швейцарию (0:0, пен. 5:3).
Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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