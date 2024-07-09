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Евро
Нидерланды
10.07.2024 22:00 - : -
Англия
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09 июля 2024, 22:34 | Обновлено 09 июля 2024, 22:54
47
0

Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 22:00 матч 1/2 финала Евро-2024 в Дортмунде

09 июля 2024, 22:34 | Обновлено 09 июля 2024, 22:54
47
0
Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Нидерландов заняла третье место в группе D (4 очка), одержав победу над Польшей (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и проиграв Австрии (2:3). В плей-офф Нидерланды обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1).

Команда Англии заняла первое место в группе C (5 баллов), выиграв у Сербии (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала Англия выиграла в овертайме у Словакии (2:1 д.в), а в четвертьфинале по пенальти прошла Швейцарию (0:0, пен. 5:3).

Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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