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  4. ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 22:18 | Обновлено 09 июля 2024, 22:50
428
3

ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски

Форвард сборной Франции играет со сломанным носом с 1-го тура

09 июля 2024, 22:18 | Обновлено 09 июля 2024, 22:50
428
3
ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе играет без своей защитной маски. В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Остальные игры Мбаппе провёл в специальной защитной маске.

ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски

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сборная Франции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Испания - Франция
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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maxxxx5577
вау оце новина)
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+2
Bulba_sumkin
«Мбаппе придется носить маску еще пару недель, а то и месяцев»Главный тренер сборной Франции рассказал о восстановлении нападающего
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0
Перець
Без маски поїде додому 
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0
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