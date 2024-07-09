Чемпионат Европы09 июля 2024, 22:18 | Обновлено 09 июля 2024, 22:50
428
3
ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски
Форвард сборной Франции играет со сломанным носом с 1-го тура
09 июля 2024, 22:18 | Обновлено 09 июля 2024, 22:50
428
3
В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе играет без своей защитной маски. В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Остальные игры Мбаппе провёл в специальной защитной маске.
ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски
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