В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе играет без своей защитной маски. В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Остальные игры Мбаппе провёл в специальной защитной маске.



ФОТО. Мбаппе вышел на матч против Испании без маски