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Италия
09 июля 2024, 22:06 |
428
0

Легенда Серии А может перейти в турецкий топ-клуб

«Бешикташ» нацелился на подписание Чиро Иммобиле

09 июля 2024, 22:06 |
428
0
Легенда Серии А может перейти в турецкий топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Турецкий «Бешикташ» работает над трансфером звездного форварда «Лацио» Чиро Иммобиле. По информации итальянских СМИ, «Бешиткташ» предложил 34-летнему нападающему 2-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Проблема для «Бешикташа» состоит в том, что контракт Иммобиле с «Лацио» рассчитан до лета 2026 года. Турки надеются, что «Лацио» отпустит игрока бесплатно, но президент римлян Клаудио Лотито пока что не готов идти на такой шаг.

Transfermarkt оценивает стоимость Иммобиле в 4 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 на его счету 11 голов и 1 ассист в 43 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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Бешикташ Лацио Чиро Иммобиле трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Calciomercato.it
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