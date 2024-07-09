Легенда Серии А может перейти в турецкий топ-клуб

Турецкий «Бешикташ» работает над трансфером звездного форварда «Лацио» Чиро Иммобиле. По информации итальянских СМИ, «Бешиткташ» предложил 34-летнему нападающему 2-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Проблема для «Бешикташа» состоит в том, что контракт Иммобиле с «Лацио» рассчитан до лета 2026 года. Турки надеются, что «Лацио» отпустит игрока бесплатно, но президент римлян Клаудио Лотито пока что не готов идти на такой шаг.

Transfermarkt оценивает стоимость Иммобиле в 4 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 на его счету 11 голов и 1 ассист в 43 матчах за «Лацио» во всех турнирах.