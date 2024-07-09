Чемпионат Европы09 июля 2024, 21:52 | Обновлено 09 июля 2024, 21:53
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Гарри КЕЙН: «Мне нужно будет больше быть в центре внимания»
Форвард сборной Англии – о матче против Нидерландов
09 июля 2024, 21:52 | Обновлено 09 июля 2024, 21:53
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Ключевой форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2024 против Нидерландов:
«Завтра будут моменты, когда мне нужно будет быть больше в центре внимания и больше находиться в штрафной. Я также постараюсь создать неудобные моменты для защитников в различных ситуациях, в которых они не хотят оказаться».
Матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.
На Евро-2024 Кейн отличился 2 голами в 5 матчах.
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