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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 21:52 | Обновлено 09 июля 2024, 21:53
128
0

Гарри КЕЙН: «Мне нужно будет больше быть в центре внимания»

Форвард сборной Англии – о матче против Нидерландов

09 июля 2024, 21:52 | Обновлено 09 июля 2024, 21:53
128
0
Гарри КЕЙН: «Мне нужно будет больше быть в центре внимания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Ключевой форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2024 против Нидерландов:

«Завтра будут моменты, когда мне нужно будет быть больше в центре внимания и больше находиться в штрафной. Я также постараюсь создать неудобные моменты для защитников в различных ситуациях, в которых они не хотят оказаться».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

На Евро-2024 Кейн отличился 2 голами в 5 матчах.

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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