Итальянский топ-клуб работает над трансфером открытия Евро-2024

«Рома» сделала первое предложение «Мецу» по поводу трансфера форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщают французские СМИ.

Кроме римлян, предложения по трансферу Микаутадзе сделали «Вест Хэм», «Ланс» и «Монако». Однако французские клубы пока что являются аутсайдерами в борьбе за игрока – их предложения были менее привлекательными.

Напомним, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, забив три гола. 1 июля «Мец» выкупил его у нидерландского «Аякса» за 13 миллионов евро.