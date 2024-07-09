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Италия
09 июля 2024, 21:06 |
326
0

Итальянский топ-клуб работает над трансфером открытия Евро-2024

Жорж Микаутадзе может покинуть «Мец»

09 июля 2024, 21:06 |
326
0
Итальянский топ-клуб работает над трансфером открытия Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

«Рома» сделала первое предложение «Мецу» по поводу трансфера форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщают французские СМИ.

Кроме римлян, предложения по трансферу Микаутадзе сделали «Вест Хэм», «Ланс» и «Монако». Однако французские клубы пока что являются аутсайдерами в борьбе за игрока – их предложения были менее привлекательными.

Напомним, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, забив три гола. 1 июля «Мец» выкупил его у нидерландского «Аякса» за 13 миллионов евро.

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Жорж Микаутадзе Рома Рим Мец Вест Хэм Монако Ланс трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: Le 10 Sport
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