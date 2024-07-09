Италия09 июля 2024, 21:06 |
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Итальянский топ-клуб работает над трансфером открытия Евро-2024
Жорж Микаутадзе может покинуть «Мец»
09 июля 2024, 21:06 |
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«Рома» сделала первое предложение «Мецу» по поводу трансфера форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщают французские СМИ.
Кроме римлян, предложения по трансферу Микаутадзе сделали «Вест Хэм», «Ланс» и «Монако». Однако французские клубы пока что являются аутсайдерами в борьбе за игрока – их предложения были менее привлекательными.
Напомним, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, забив три гола. 1 июля «Мец» выкупил его у нидерландского «Аякса» за 13 миллионов евро.
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